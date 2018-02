Mulheres em todo o País adiam a maternidade

Enquanto a média brasileira de nascimentos entre mulheres de 30 a 44 anos é de 30,2%, no Distrito Federal é de 38,3%. Nesse quadro, também se destacam o Rio Grande do Sul (36%), e São Paulo (35,8%). "A pesquisa derruba o mito de que a gravidez na adolescência está crescendo no Brasil", aponta o coordenador de População e Indicadores do IBGE, Cláudio Crespo.

Quanto maior a renda e a escolaridade da mulher, mais se posterga a maternidade. Mas isso também é observado nas classes populares, diz a pesquisadora Rosângela da Silva Santos, professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual do Rio (Uerj) e ex-presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstetras. "As mulheres sabem que filho custa caro e preferem construir sua casa, conseguir trabalho e juntar algum dinheiro para, então, tentar engravidar. Os números refletem todo um processo de emancipação feminina." O IBGE observa que a ocorrência da gravidez durante a infância - com menos de 14 anos - se manteve estável na década, com 0,8% dos nascimentos.