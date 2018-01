Mulheres já são maioria entre internautas jovens

O percentual de mulheres entre o total de internautas domiciliares de 2 a 24 anos superou o de homens pelo quarto mês seguido e marcou 51% em abril de 2007, equivalente a 3,6 milhões de pessoas. Em abril de 2006, o público internauta feminino residencial de 2 a 24 anos representava apenas 47% de todos os usuários residenciais ativos dessa faixa etária. O grupo que mais contribuiu com esse aumento foi o de mulheres de 18 a 24 anos, que cresceu 35% no período de um ano e agora soma 1,5 milhão de usuárias ativas. Essas são algumas das conclusões do relatório Web Brasil, estudo realizado mensalmente pelo IBOPE//NetRatings. Esse novo movimento começa a alterar o padrão de navegação na internet residencial brasileira porque os sites que oferecem conteúdos com maior afinidade com o público feminino jovem estão crescendo acima da média. Sites sobre educação e conhecimento, além de fotologs, música, e-mail e comunidades são os conteúdos que têm maior afinidade com a audiência feminina até 24 anos. "Mas também tem crescido o interesse das jovens por páginas até então consumidas predominantemente pelos homens, como os sites de vídeo, os de downloads e os de compartilhamento de arquivos", informou José Calazans, analista de internet do IBOPE. Segundo o analista, o crescimento do uso da internet por banda larga pelas internautas jovens explica essa mudança de comportamento. As mulheres, de um modo geral, e os jovens na faixa de 18 a 24 anos já lideram entre os principais crescimentos do uso da banda larga em residências. "E esse padrão de navegação deve se acentuar, porque há um índice considerável de jovens mulheres que ainda não migraram para a banda larga", acrescentou. A empresas devem ficar atentas ao avanço do predomínio feminino sobre faixas etárias de internautas acima de 18 anos porque isso significa uma expansão cada vez maior do percentual de mulheres que têm mais renda e independência diante do mercado consumidor on-line. Considerando todos os usuários residenciais ativos, o percentual de internautas do sexo feminino foi de 48% em abril, o que corresponde a 7,6 milhões de mulheres e 8,3 milhões de homens.