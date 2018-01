Mulheres lideram o hábito de imprimir

Uma pesquisa realizada em diversos países do mundo pela Info Trends, divulgada em primeira mão pelo Link, aponta uma nova tendência no mercado de fotografia. As pessoas voltaram a revelar fotos, incentivadas principalmente por mulheres. No Brasil, em média 15% das fotos produzidas são reveladas e 21% das pessoas imprimem as imagens menos de uma semana após tirá-las. Em seu site (www.capv.com), a Info Trends define-se como "uma empresa líder mundial na área de pesquisas de mercado e consultoria estratégica para a indústria de imagens e documentos digitais". O estudo foi encomendado pela Kodak para ajudá-la a definir suas prioridades diante das mudanças rápidas provocadas pela popularização da fotografia digital. De acordo com Marcio Daniel, diretor comercial da Kodak no Brasil, as mães são o principal público da revelação de fotos. "Elas são as mais preocupadas em preservar as imagens e a memória da família", diz. Entre os formatos de fotografia existentes, o papel, segundo Daniel, é "o único que provoca emoção". Pode reparar que a pesquisa realmente capta uma tendência de comportamento bem visível em nosso cotidiano. Os homens adoram tirar fotos, mas, na hora de mostrá-las, são quase sempre aquela sua tia ou irmã as mais animadas em qualquer reunião da família. Difícil ver o primão reunindo o pessoal para destacar cada pose, careta ou gafe. A maioria dos entrevistados (62%) diz que imprime as imagens para compartilhar com a família e os amigos; apenas 24% para emoldurar e decorar a casa. A vontade de "mostrar as fotos" influencia nada menos que 86% dos consumidores. Segundo a pesquisa, apenas 11% das pessoas nunca revelam fotografias. Por revelar, claro, entenda-se imprimir. Nada disso quer dizer que o conceito digital acabou, muito pelo contrário. MUDANÇA DE FOCO A pesquisa traz informações que podem alterar a estratégia das empresas. A própria Kodak, cujo nome sempre esteve associado à fabricação de filmes fotográficos e passou por maus bocados com a explosão da fotografia digital, está redefinindo seus passos e planeja lançar novas câmeras de filme, quase descartáveis e muito baratas. O investimento em equipamentos para revelação digital também deve crescer – e esperamos que torne a impressão mais barata do que é hoje. De acordo com o diretor da Comunidade Mundial de Associações da Imagem (PMA), Roberto Ricci, a tendência é que as lojas de fotos se transformem em "lojas de imagem". Em dez anos, o número de pontos de vendas no País despencou de 8 mil para 5 mil. "As lojas demoraram para conhecer os produtos digitais." E esses produtos já estão se modificando novamente. Colaborou Filipe Pacheco