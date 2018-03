Multa na faixa de ônibus na marginal começa no dia 24

A reportagem percorreu pela manhã a faixa exclusiva que vigorou das 6h às 9h no sentido Rodovia Castello Branco e notou que muitos condutores de carros e motos já respeitavam a nova restrição. À tarde, a medida vigorará no sentido oposto, das 17h às 20h. Em ambas as direções, a restrição vale na pista local, na faixa da direita, entre as Pontes das Bandeiras e Aricanduva.

No total, 14 fiscais da São Paulo Transporte (SPTrans) acompanhavam as primeiras horas de funcionamento da medida. Faixas de pano alertando os motoristas estavam espalhadas pelas pontes da marginal. Além disso, placas com a restrição e a sinalização horizontal já estavam instaladas ao longo da via.

De acordo com o secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, a Marginal do Pinheiros e a Avenida Paulista estão na lista das próximas vias a receber a faixa exclusiva de ônibus. "Pela primeira vez, nós estamos criando uma medida corajosa, audaciosa, de dizer claramente: ''Na cidade de São Paulo e, inclusive, nas duas marginais, nós vamos priorizar o transporte coletivo.''"

Na Marginal do Pinheiros, ela ficará entre as Pontes Cidade Jardim e João Dias, ou até a Avenida Interlagos. Já no eixo da Paulista, a faixa exclusiva ocupará ainda as Avenidas Doutor Arnaldo e Bernardino de Campos e a Rua Domingos de Moraes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O problema na cidade de São Paulo não é a falta de ônibus, é a organização, a distribuição e a velocidade desses ônibus. Então, nós precisamos aumentar essa velocidade, sair de um patamar de 13 km/h que é hoje para pelo menos acima de 20 km/h. Quando você dobra a velocidade, você tem mais ônibus no viário e beneficia mais passageiros. Esse é o desafio da Prefeitura", disse Tatto.