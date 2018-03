Multa para a Telefônica vai depender de laudo, diz Anatel

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg, admitiu nesta sexta-feira, 4, a possibilidade de a Telefônica ser multada pela pane que deixou várias cidades de São Paulo sem acesso aos serviços de internet e transmissão de dados, prejudicando vários serviços de atendimento à população. Ele disse, porém, que a aplicação da multa vai depender do laudo que será apresentado pelos fiscais da Anatel, que estão desde quinta-feira na Telefônica, investigando as causas da pane. Veja também: 'Falha no roteamento' causou pane em SP, diz Telefônica "É preciso, primeiro, ter uma avaliação de qual foi o problema", disse Sardenberg. Segundo ele, após a apresentação do laudo pelos fiscais, a agência abrirá um procedimento administrativo. A multa máxima aplicada pela agência é de R$ 50 milhões. Sardenberg explicou que pelo regulamento, os clientes podem ter um desconto nas mensalidades pelos dias que ficaram sem o serviço. Para Sardenberg "seguramente" as empresas têm um o plano B para os casos de pane do sistemas. "Agora, o plano B, pelo jeito, falhou", disse o presidente da Anatel. Segundo ele, existe um grupo interministerial permanente para estudar situações críticas de infra-estrutura e que esse grupo vai analisar a situação da Telefônica. Segundo Sardenberg a pane é um problema de segurança no sistema e que até o momento o que ele dispõe são das informações prestadas pela companhia, divulgadas ontem.