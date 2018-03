Multa poderá provocar demissão de motorista de ônibus Decreto do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), que será publicado nesta sexta-feira, 3, no Diário Oficial define novo sistema de controle da pontuação dos motoristas de ônibus infratores, com aplicação de punições que podem ir desde a obrigatoriedade de frequentar cursos extras de reciclagem até demissão. Além disso, todos os 18 mil motoristas que atuam no sistema de ônibus da cidade deverão passar por um programa de treinamento e reciclagem em até um ano.