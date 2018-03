Multidão acompanha desfile de trios elétricos na Bahia

Brown - que não havia participado do arrastão no ano passado - abriu o cortejo, cantando ao lado da Caetanave, trio estilizado construído no início da década de 1970 e que voltou aos desfiles este ano. Trouxe como convidadas as cantoras Quésia Luz e Mira Callado, ex-participantes do programa The Voice.

Ivete veio logo atrás, com seu trio, trazendo uma série de convidados, entre eles a funkeira Valesca Popozuda e dois dos cantores que se despediram de suas bandas nos desfiles de ontem, 4: Alinne Rosa, agora ex-Cheiro de Amor, e Léo Santana, ex-Parangolé. Simpática, Ivete ainda conversou e brincou com os foliões antes de iniciar o trajeto e durante toda a passagem.

Os desfiles terminaram pouco antes das 12h30, mas muitos foliões permaneceram nas proximidades do Farol da Barra, no início do circuito, esperando a chegada do Psirico - que só começou sua passagem depois que os outros trios deixaram a orla da cidade.