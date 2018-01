Multifuncionais também entrarão na MP do Bem O Ministro Guido Mantega informou, na semana passada, a assinatura de um Decreto que enquadra as impressoras multifuncionais na posição NCM 8471, tornando possível o uso dos benefícios da Lei de Informática pelos fabricantes destes produtos. A informação foi dada ao Presidente da ABINEE, Ruy de Salles Cunha, após a assinatura do Decreto. Dessa forma, as empresas poderão ter acesso aos mesmos benefícios e descontos em impostos previstos pela MP do Bem. A medida, que dá isenção dos impostos PIS e Cofins para computadores custando até R$ 2,5 mil, é tida como um dos principais impulsos à retomada na venda de PCs no mercado legal. No caso de impressoras e multifuncionais, estima-se uma redução de até 9,25% nos preços finais dos produtos com os descontos nos impostos, estimulando o consumo e a produção destes produtos, a exemplo do que aconteceu com os computadores pessoais. A decisão encontra-se, agora, na Casa Civil, devendo ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.