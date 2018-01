Multifuncional Canon foca em pequenas e médias empresas De olho na demanda do mercado de pequenas e médias empresas, o chamado mercado SMB (da sigla small and medium business), a Canon está trazendo para o Brasil o novo multifuncional modelo MF3240, que reúne as funções de cópia, impressão a laser, scanner e fax. Embora robusto e com capacidade para imprimir imagens com até 9600 dpis (pontos por polegada), a MF3240 é interessante para negócios de médio porte por reunir diversas funções num conjunto compacto. Na parte de impressão, o conjunto de impressão a laser (monocromático) apresenta velocidade de até 21 páginas por minuto.