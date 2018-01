Multilaser lança controle remoto USB para micros

A Multilaser lança no mercado brasileiro um controle remoto para micros e que pode ser conectado à porta USB do mesmo. Com o acessório, os usuários poderão controlar a uma distância de até sete metros diversas funções de aplicativos como Winamp, Windows Media Player, iTunes (do iPod) e até as apresentações de Power Point. Com o Controle Remoto USB é possível, por exemplo, avançar e retornar faixas de músicas e cenas de filmes, acionar "play" e "stop", controlar volume, adiantar e retornar os slides do Power Point e até controlar o cursor do mouse na tela do micro. Todas estas funções são acionadas através da tecnologia de raios infravermelhos (a mesma dos controles de TV). O controle possui uma configuração definida e outras seis pré-definidas para os aplicativos de mídia e de apresentações. São ao todo 15 botões para garantir total agilidade no controle dos aplicativos. Custará R$ 64,70 no Brasil.