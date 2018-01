Multilaser lança micro com Linux A recuperação no mercado de PCs não só está trazendo bons resultados para fabricantes nacionais como também está motivando outras empresas a investir em produtos próprios no mercado de computadores pessoais. E a Multilaser, fabricante e distribuidora de suprimentos de informática, é a mais nova competidora nesse mercado com o lançamento de micros de marca própria. Os micros são vendidos apenas com a CPU, em gabinetes pretos, usam o sistema operacional Linux da Insigne e o pacote Open Office. O PC mais avançado é o M41-C5BL, com processador Intel Pentium 4 de 2,8 GHz, HD de 80 GB, 512 MB de memória RAM, leitor de disquetes e drive combo (leitor de DVD e gravador de CD), sem contar as seis portas USB para a conexão de periféricos e acessórios, sendo duas frontais. O modelo mais leve é o MCLC2BL, que usa o chip Intel Celeron D310 de 2,13 GHz, HD de 40 GB, e 256 MB de memória RAM. Também traz disquete e drive combo, além das mesmas 6 portas USB do modelo anterior. Os modelos trazem ainda acessórios como caixas de som, fones de ouvido e microfones. O preço sugerido da CPU Multilaser M41-C5BL é R$ 1.650,00 e a CPU Multilaser MCLC2BL é R$ 1.200,00.