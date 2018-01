Multilaser lança MP3 que roda vídeos na PhotoImageBrazil 2006 Empresa também apresentou mídias para filmadoras digitais, com CDs e DVDs graváveis, além de cartões de memória A fabricante e distribuidora de produtos Multilaser mostrou novidades na sua linha de produtos de imagem durante a PhotoImageBrazil 2006, que acontece em São Paulo, no Centro de Exposições Imigrantes, entre elas uma nova linha de câmeras digitais de 5 Megapixels, uma filmadora digital que usa cartões SD como mídia de armazenamento e um tocador de MP3 com mini-caixas acústicas embutidas. A aposta da Multilaser para o mercado brasileiro é a DC518 II com 5 Megapixels, zoom ótico de 3x e LCD de 2,5 polegadas, memória interna de 14 MB, expansível com cartões de memória do tipo SD. Com preço de R$ 799, câmera traz cartão de memória SD com 128 MB. ?Estamos apostando no segmento de produtos com boa relação custo-benefício?, afirmou Márcia Segalla, gerente de marketing da Multilaser. Já a filmadora que usa cartões SD é a DC318. Traz sensor de 3 Megapixels, tela LCD de 1,5 polegada e zoom digital de 4x. O destaque do modelo é a leveza, já que ela pesa apenas 82 gramas. O preço ainda não foi divulgado., Outra aposta da empresa na área de mídia é o tocador de MP3 Colors, que também reproduz vídeos no formato MPEG 4. Como outros produtos da categoria, traz a combinação de gravador de voz, mostra imagens em JPEG e ainda acessa rádios FM. O novo equipamento suporta diversos formatos de áudio, como MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF e WAV. Mas o destaque é o par de mini-alto-falantes embutidos, que permitem mostrar as músicas sem fones de ouvido. O modelo de 512 MB tem preço sugerido de R$ 399,00 e o de 1 GB de capacidade custará R$ 499,00.