Multinacional terá de indenizar transexual obrigada a usar banheiro masculino

SÃO PAULO - Uma funcionária transexual deverá ser indenizada em R$ 5 mil pela empresa Kraft foods do Brasil, por ter sido obrigada a usar o banheiro masculino.

Com nome de registro e aparência masculina, a funcionária se auto-identificava como mulher, mas foi proibida de usar o banheiro feminino. A decisão de punir a empresa é da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A transexual, que trabalhava na empresa desde 2011, havia recebido autorização para usar o vestiário feminino, mas após algum tempo a empresa proibiu o acesso e determinou que ela utilizasse o banheiro dos homens. De acordo com a Kraft, a proibição foi motivada por reclamações das outras funcionárias incomodadas com a aparência masculina da ajudante de serviços.

O desembargador responsável pelo caso, Edmilson Antonio de Lima, considerou a atitude da empresa discriminatória e ofensiva. "As travestis, transexuais, ou seja, as transgênero devem ser encaradas como mulheres na utilização do banheiro e em qualquer ocasião de suas vidas sociais, em respeito ao princípio da dignidade humana, sem nenhuma discriminação", argumenta.

Ele destacou ainda que ficou demonstrado no processo que a empresa tem banheiros e chuveiros privativos, o que endossa a sentença.

"A situação de a autora ser vista de lingerie perante os empregados do sexo masculino me parece mais desconfortante do que as empregadas do sexo feminino serem vistas de lingerie pela parte autora, que também se vê como mulher".

Ainda cabe recurso à decisão. A empresa Kraft Foods do Brasil - Mondelez, afirmou que não comenta processos judiciais em andamento.