Mundial eleva no trimestre o consumo britânico ao maior nível em quatro anos Os gastos dos consumidores britânicos cresceram no segundo trimestre de 2014 no ritmo mais intenso dos últimos quatro anos na comparação anual, impulsionados pelos torcedores de futebol que compraram mais comida e bebida nos supermercados e bares em junho, durante a realização da Copa do Mundo no Brasil, mostra um relatório da Visa Europa.