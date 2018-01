Mundial oferece à fabricante da Budweiser chance de ganhar mercado

A cervejaria diz que aumentou seu orçamento de marketing em "uma porcentagem de dois dígitos baixos a médios" este ano para vender mais cerveja - um gasto extra entre 600 milhões e 1 bilhão de dólares.

Embora tenha tradicionalmente mantido o primeiro lugar ao cortar custos e aumentar preços, a Anheuser-Busch tem espaço para um desembolso extra de publicidade este ano devido a um impulso no lucro por causa da aquisição do mexicano Grupo Modelo no ano passado.

Apesar de a Budweiser ser a cerveja oficial da Copa do Mundo desde 1986, e AB InBev comprou a marca em 2008 e só patrocinou o Mundial até o momento na África do Sul, em 2010, um mercado dominado pela concorrente SABMiller, e aumentou seus gastos de marketing em 2 por cento.

Este ano é diferente. A AB InbBev domina a participação no mercado brasileiro, então está em casa. O Brasil é também um dos mercados-alvo para a sua marca líder.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Patrocinadores pagaram estimados 120 milhões a 160 milhões de dólares, cada, para serem patrocinadoras das Copas de 2010 e de 2014, de acordo com o Sports Sponsorship Insider. Seu editor Matthew Glendinning acredita que a AB InBev, como uma cervejaria mais óbvia de potencial de mercado, deve ter pago o máximo deste intervalo.

"Esta é a maior campanha global de marketing já vista pela Budweiser", disse à Reuters o diretor de marketing da mara, Andrew Sneyd.

MARCA GLOBAL

As marcas globais viram o consumo de cerveja crescer de 3 a 4 por cento na América Latina, bem como na Ásia e na África, nos últimos cinco anos, e esperam uma expansão mais rápida de marcas premium, como a Budweiser, que está trazendo margens maiores e lucros.

Desde a compra da Anheuser-Busch pela InBev em 2008, a empresa impulsionou a Budweiser no mundo todo. A marca agora tem 2 por cento dos mercados chinês e russo e está crescendo no Brasil.

A Copa do Mundo deve aumentar o volume geral de cerveja no Brasil em 1 a 2 pontos percentuais - cerca de 1,2 milhão a 2,4 milhões de hectolitros - e se a seleção brasileira tiver sucesso o aumento pode chegar a 3 pontos percentuais, disse o analista da Bernstein Research, Trevor Stirling.