Mundo 3D O Google está investindo pesado nos mapas. A empresa lançou na quarta-feira, 6, as novas versões de seus aplicativos para celular Google Maps e Google Earth. Agora, eles terão mapas aéreos em 3D e a possibilidade de consultar mapas offline. As vistas aéreas em 3D serão conseguidas através de uma frota de aviões que sobrevoará cidades tirando fotos. As imagens serão usadas para montar um mapa mundial baseado em fotografias. A novidade estará disponível inicialmente apenas para o Google Earth. O Maps terá agora uma opção "offline": o usuário poderá baixar a parte desejada para o dispositivo que estiver usando e depois consultá-lo sem conexão. Foi exibida também uma "mochila-câmera" (ao lado), que serve para fotografar lugares onde o carro não entra, como o interior de um prédio ou uma trilha.