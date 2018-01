Mundo 3G BANDA LARGA EM CASA - para as pessoas que moram em cidades e bairros que não são atendidos pela internet banda larga tradicional, o 3G pode ser uma boa alternativa. Prático de ser adquirido e instalado, não exige agendamento nem buracos na parede para passar a fiação; INTERNET EM TODO LUGAR - no carro, na escola, na empresa, não importa onde você estiver poderá acessar a internet exatamente da mesma forma que você faz hoje no computador da sua casa. Em outras palavras, você poderá ver vídeos no YouTube, ler e enviar e-mails, mexer nas suas aplicações na bolsa, acessar o Orkut, ler notícias, além de encontrar restaurantes e cinemas, com programas como o Google Maps; VIDEOCHAMADA - semelhante às transmissão de imagens pelas webcams, muito utilizado em sites de bate-papo como o MSN. Você conversa com a pessoa vendo a sua imagem ao vivo na tela do seu celular. A aplicação pode ser muito útil para as pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, que se comunicam através de sinais.