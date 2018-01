Mundo consumiu 239 milhões de micros no ano passado O mercado mundial de PCs consumiu 239 milhões de unidades ao longo do ano passado, entre micros de mesa, os desktops, e notebooks. Os dados foram divulgados pela empresa de pesquisa Gartner, que indicou um crescimento de 9,5% no número de micros ao longo do ano passado. A Dell ainda fica no topo do pódio, com 38 milhões de máquinas, ou 15,9% do mercado, praticamente empatada com a HP, ficando a chinesa Lenovo na terceira posição, com 7% de participação. De acordo com o número de máquinas vendidas, o globo pode estar perto da marca de 1 bilhão de PCs fabricados, projetada pela Computer Industry Almanac, organização que contabiliza o número de PCs no Globo e que projetava este patamar para o início deste ano.