Mundo consumiu 434 milhões de discos rígidos em 2006 Segundo estudo divulgado pela empresa de pesquisas iSuppli, o mundo consumiu 434,2 milhões de discos rígidos ao longo do ano passado, cifra 15,5% superior ao registrado em 2005. Entre os fabricantes, a líder é a Seagate, com 33,1% de participação no mercado, seguida pela Western Digital, com 19,6%, e pela Hitachi, com 16,1%. As empresas abasteceram o crescente mercado mundial de PCs, mas também forneceram componentes para equipamentos como videogames (PS3 e Xbox trazem HDs internos) e tocadores digitais como o iPod e concorrentes, entre outros. O curioso é que a venda de HDs externos apresentou um crescimento duas vezes superior no ano passado, sinalizando a forte demanda por dispositivos de backup e transporte, com crescimento de 37% em 2006.