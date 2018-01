Mundo criará quase 1 Zettabyte em dados no ano 2010 Pesquisa indica que o mundo aumentará tremendamente a quantidade de informação criada em meio digital até o final da década, saltando dos 161 bilhões de Gigabytes (161 Exabytes) de 2006 para quase seis vezes este volume até o ano 2010. Boa parte deste conteúdo, perto de 70%, será gerado por usuários finais, como fotos, vídeos e músicas, convivendo lado a lado com materiais de outros produtores profissionais de conteúdo. Para se ter uma idéia deste volume, a cifra de 161 Exabytes do ano passado equivale a aproximadamente três milhões de vezes mais do que a informação contida em todos os livros já escritos - ou equivalente a 12 pilhas de livros, cada uma medindo mais de 150 milhões de quilômetros (a distância da Terra ao Sol). De acordo com a IDC, empresa que desenvolveu o levantamento, por encomenda da empresa de armazenamento de dados EMC, em 2010, o volume de informação criado e copiado aumentará mais de seis vezes, para 988 Exabytes, uma taxa de crescimento anual composto de 57%. Veja a seguir outras conclusões do estudo: Imagens - As imagens, capturadas por mais de 1 bilhão de dispositivos no mundo, desde câmeras digitais e telefones com câmera a scanners médicos e câmeras de segurança, são o componente maior do universo digital. Câmeras digitais - O número de imagens capturadas em câmeras digitais de consumo em 2006 ultrapassou 150 bilhões em nível mundial, enquanto que o número de imagens capturadas em telefones celulares atingiu quase 100 bilhões. A IDC prevê a captura de mais de 500 bilhões de imagens em 2010 E-mail - O número de caixas de correio eletrônico aumentou de 253 milhões em 1998 para quase 1,6 bilhão em 2006. No mesmo período, o número de e-mails enviados cresceu três vezes mais do que o número de usuários de e-mail; em 2006, o tráfego de e-mail entre uma pessoa e outra, excluindo spam, totalizou 6 Exabytes. Mensagens instantâneas - Haverá 250 milhões de contas de MI em 2010, incluindo contas pessoais utilizadas para envio de mensagens instantâneas de negócio. Banda larga - Hoje, mais de 60% dos usuários de internet têm acesso a conexão de banda larga, seja em casa, no trabalho ou na escola. Internet - Em 1996, somente 48 milhões de pessoas utilizavam a internet regularmente. A rede mundial tinha apenas dois anos de existência. Em 2006, havia 1,1 bilhão de usuários de internet. A IDC projeta que em 2010 mais 500 milhões de usuários vão estar conectados. Dados não-estruturados - Mais de 95% do universo digital é formado por dados não-estruturados. Nas organizações, os dados não-estruturados equivalem a mais de 80% de toda a informação. Classificação - A IDC estima que, hoje, menos de 10% da informação organizacional é ?classificada? de acordo com seu valor. A IDC prevê que o volume de dados classificados crescerá acima de 50% ao ano. Economias Emergentes - Elas respondem atualmente por 10% do universo digital, mas vão crescer entre 30% e 40% a mais do que as economias amadurecidas.