Mundo de <i>O Senhor dos Anéis</i> chega aos games online Os seres de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, vão ascender da Terra Média para um novo mundo digital, com o lançamento, em abril, de um game online que já está esbarrando com a oposição de alguns fãs inveterados da trilogia. As editoras de games Turbine Inc. e Midway Games Inc. vão anunciar os detalhes de um game online altamente antecipado e que vai envolver múltiplos jogadores: "The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar", que tem lançamento marcado para 24 de abril. Os criadores do game estão garantindo aos fãs da épica aventura de fantasia de Tolkien que o game recria o vasto mundo da Terra Média com dedicação aos livros e que os jogadores poderão criar milhares de personagens virtuais. Mas o game, o primeiro baseado em Tolkien a ser voltado a um número maciço de jogadores, já está causando discordância entre alguns fãs de Tolkien que conhecem todos os detalhes da trilogia de 1954 e 1955. "Sei que é difícil julgar um título antes de jogá-lo, mas sinto que este não terá o clima do ´Senhor dos Anéis´ real", disse um comentarista no site GameSpot.com, de notícias e resenhas de videogames. O executivo-chefe da Turbine, Jeffrey Anderson, disse que fãs de todas as partes do mundo poderão entrar no vasto mundo digital da Terra Média para explorar as histórias não contadas, interagir com heróis legendários como Gandalf e representar um papel vital na Guerra do Anel. A Turbine, que possui a licença de utilizar as obras literárias de Tolkien, incluindo a trilogia do Senhor dos Anéis e O Hobbit, está aceitando pedidos antecipados de assinaturas e garantindo acesso antecipado ao game de modo que os primeiros jogadores, a serem chamados de Os Fundadores, poderão criar seus próprios personagens e entrarem na Terra Média em 30 de março. "O Senhor dos Anéis Online vai mergulhar você em uma das maiores obras literárias de todos os tempos", disse Andersen em comunicado à imprensa. Os jogadores poderão criar personagens baseados em uma das quatro raças boas -- humanos, elfos, anões e hobbits -- para combater as forças do mal, mas não poderão assumir um dos papéis principais. "Você poderá criar seu próprio personagem, que poderá exercer um papel coadjuvante na Sociedade do Anel, partindo em buscas e combatendo os exércitos do mal", disse uma resenha divulgada no GameSpot. Os críticos que puderam ver uma prévia do game no início deste mês disseram que a Terra Média digital é um mundo belíssimo, com paisagens e arquitetura ricamente detalhados. Para se deslocarem pelos grandes espaços, os jogadores poderão alugar cavalos.