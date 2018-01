Mundo está perto de ter 1 bilhão de PCs ativos De acordo com o estudo anual da Computer Industry Almanac, referente ao ano passado, o mundo contabilizou 903,9 milhões de computadores ativos entre desktops e notebooks. A previsão é de que o número chegue a 1 bilhão de máquinas já no início do próximo ano. O país que lidera a lista, Estados Unidos, conta com 25,5% dos PCs, (230,4 milhões de unidades), embora responda por apenas 4,6% da população global. Os EUA são seguidos pelo Japão, com 73,6 milhões de máquinas; e China, com 63,5 milhões de PCs. O Brasil fica na 11ª posição, com 22,4 milhões de computadores, ou 2,46% do total. No mesmo levantamento no ano passado, ocupava a posição de número 10, com 19,35 milhões de máquinas ativas. Segundo estimativas, os EUA estão reduzindo o ritmo de compra de novas máquinas, mas mesmo assim é possível que o país conte com mais PCs do que habitantes nos próximos quatro ou cinco anos, conforme se tornar mais comum existir mais de uma máquina por usuário (como um PC de mesa em casa e um notebook para atividades móveis).