Mundo gerou 161 exabytes de informação em 2006 Um estudo divulgado pela consultoria IDC revela que o mundo criou 161 exabytes de informação em meio digital só no ano passado (161 bilhões de gigabytes), entre fotos, músicas textos e vídeos em formato digital, ou mais ou menos doze pilhas de livros que fariam a distância da Terra até o Sol (cerca de 8 minutos-luz ou aproximadamente 152 milhões de quilômetros) ou 3 milhões de vezes a capacidade de todos os livros já escritos até hoje. A estimativa inclui ainda as cópias de diversos arquivos que se espalham em meio digital. Realizado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, EUA, o estudo havia indicado em 2003 que o mundo produzira 5 exabytes de dados (mais sobre esse levantamento aqui), incluindo aí informação analógica como transmissões de rádio e TV e documentos impressos. Claro que boa parte das informações é apagada para dar lugar a novos dados. Mesmo assim, o mundo tinha 185 exabytes de capacidade de armazenamento no ano passado, capacidade que deve saltar para 601 exabytes em 2010, quando a quantidade de informação gerada, incluindo aí produções de usuários comuns em menio digital, chegará perto de 988 exabytes.