Mundo High Tech: Confira as novidades de tecnologia

A BBC Brasil apresenta Mundo High Tech, onde você confere alguns dos destaques de tecnologia da semana.

O Google Street View está chegando a novas fronteiras, como os rios Amazonas e Negro, no Brasil.

A Estação Espacial Internacional está com um novo tripulante: um robonauta que foi lançado em órbita em fevereiro e ativado agora.

A Ford e a Toyota anunciaram planos para cooperar no desenvolvimento de veículos híbridos e carros com sistemas de telefones, internet e entretenimento.

Uma entidade alemã que supervisiona proteção de dados ordenou que instituições no Estado de Schleswig-Holstein tirem do ar páginas que trazem o botão "curtir" do Facebook.

