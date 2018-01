Mundo High Tech: Confira as novidades de tecnologia

A BBC Brasil apresenta Mundo High Tech, onde você confere alguns dos destaques de tecnologia da semana.

Uma das maiores feiras de tecnologia, a IFA, reuniu quase 450 empresas na capital alemã, Berlim.

A Sony mostrou o seu mais novo gadget 3D: o HMZ-T1. A empresa espera que os óculos futuristas com vídeo se tornem tão populares quanto o walkman foi nos anos 1980.

A Dell - uma das maiores fabricantes de computadores do mundo - anunciou uma parceria com o site de pesquisas da China Baidu, com o objetivo de desenvolver smart phones, tablets e outros aparelhos móveis.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma nova pesquisa nos Estados Unidos detectou mais pessoas usando seus aparelhos celulares para acessar serviços de localização.

Confira estas e outras notícias de tecnologia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.