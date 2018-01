Mundo High Tech: Confira as novidades de tecnologia

A BBC Brasil apresenta Mundo High Tech, onde você confere alguns dos destaques de tecnologia da semana.

O estúdio de animação Dreamworks fechou um contrato com a empresa americana Netflix para oferecer acesso exclusivo aos seus últimos lançamentos.

O acordo deve entrar em vigor em 2013.

A primeira corrida de carros solares da América Latina vai acontecer no deserto do Atacama, no Chile.

Estudantes da região que vão disputar a corrida mostraram os seus protótipos na capital chilena, Santiago.

Eles esperam que os veículos consigam percorrer mais de 1060 km em três dias.

Em Paris, foi aberto o Hotel Bolha, uma espécie de barraca totalmente inflável, em um parque nos arredores da capital francesa.

