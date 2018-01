Mundo pode fabricar 1 bilhão de celulares neste ano Muitas ligações por redes sem fio foram feitas desde que o Dynatac, o primeiro telefone celular do mundo, começou a ser vendido pela norte-americana Motorola em 1982. Mais de duas décadas depois, e junto com o crescimento da telefonia móvel em todo o mundo, o planeta pode chegar ao patamar de 1 bilhão de celulares/ano até o final de 2006. O número é parte de um levantamento feito pela consultoria IDC a partir das estimativas dos maiores fabricantes de aparelhos, o que faria com que a indústria mundial de celulares ultrapasse a previsão inicial de 998 milhões de aparelhos em 2006 contra 833 milhões no ano passado. Além do crescimento vegetativo do mercado, impulsionado pela demanda crescente de mercados emergentes - onde entra o Brasil - há ainda a substituição gradual dos aparelhos antigos por celulares mais novos e equipados com tecnologias como funções multimídia, câmeras e tocadores de música digital integrados, além de receptores de rádio FM, e, em algumas regiões do globo, sintonizadores de sinais de TV digital (como na Coréia do Sul). Mantidas as proporções de fabricação no terceiro trimestre, o ano deve acabar com a finlandesa Nokia como a líder de mercado, com 35% do mercado global. Ela será seguida da norte-americana Motorola, com 21%, seguida da coreana Samsung com 12%.