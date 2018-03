Mundo Summary Dois novos casos de gripe aviária foram confirmados no Egito pelo Ministério da Saúde do país, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira. Uma menina de 8 anos em Kfr Elsheikh desenvolveu os sintomas em 24 de julho e foi internada em um hospital no dia seguinte, onde está em condição estável de saúde, informou a organizaçãff Jewellers, no sofisticado distrito de Mayfair, na tarde da última quinta-feira, ameaçando funcionários com revólveres e chegando até a fazer uma funcionária refém.