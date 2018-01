Mundo terá 111 milhões de câmeras digitais em 2008 A competição entre os fabricantes de câmeras digitais e a maturidade em vários mercados levará à consolidação de marcas entre as empresas que fornecem estes produtos, o que fará com que algumas marcas hoje em atividade abandonem esta atividade ou passem por fusões e aquisições até o final da década. A previsão faz parte de um estudo da empresa de pesquisas IDC, que estima que até 2008 serão vendidas 111 milhões de câmeras fotográficas digitais em todo o mundo, mas já com alguma desaceleração nas vendas. Isso significa que nos mercados mais maduros, como EUA, Europa e Japão, haverá um lento processo de substituição de equipamentos, já que a maioria dos consumidores já terá um aparelho, o que fará com que os fabricantes voltem suas atenções para outras regiões do mundo. Ainda segundo estimativas da empresa, a competição também derrubou o preço das câmeras e a queda média foi de 21% nos custos das câmeras no ano passado.