Mundo terá 286 milhões de tocadores MP3 em 2010 O mercado de tocadores de MP3 está passando por um rápido crescimento e deve mais que dobrar de tamanho até o final da década, segundo um estudo da consultoria In-Stat. De acordo com a empresa, o mercado global de tocadores saltará das 140 milhões de unidades fabricadas em 2005 para mais de 286 milhões de aparelhos até 2010. Por trás deste crescimento, o barateamento dos equipamentos, o crescimento de serviços de venda de música digital como o iTunes, é a crescente capacidade dos chips de memória flash (como os usados em tocadores portáteis e modelos como o iPod nano). "A Apple vai continuar dominando o mercado de tocadores de MP3, principalmente no mercado norte-americano. Os rivais da Apple ainda precisam enfrenta grandes desafios, como as limitações nos suprimentos de memória flash, integração dos aplicativos que rodam nos tocadores e o fator ´cool´ associado à linha iPod", diz Stephanie Guza, analista da In-Stat. Segundo a empresa, 49% dos donos de players de MP3 nos EUA têm algum modelo da Apple. Mesmo assim, a venda de tocadores de baixo custo baseados em memória flash foi mais forte em 2005, principalmente nos mercados asiáticos onde um modelo médio pode ser comprado por menos de R$ 100. Ainda segundo a empresa, a tendência é que tocadores baseados em Hds, normalmente de maior capacidade, evoluirão para se tornarem centrais multimídia, reunindo outras funções como a gravação e exibição de vídeos.