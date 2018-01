Mundo terá 4,6 bilhões de assinaturas de celular no fim do ano O número de assinaturas de serviços de telefonia móvel crescerá para 4,6 bilhões no mundo até o final do ano, graças à contínua expansão em economias emergentes, previu nesta terça-feira a União Internacional das Telecomunicações (ITU, na sigla em inglês).