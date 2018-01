Mundo virtual celebra a vitória de Obama

Do YouTube ao Flickr e do Facebook ao Twitter, imagens e sentimentos das festas ao redor dos Estados Unidos inundaram os sites de relacionamento e de compartilhamento de mídia na Internet, momentos depois de Barack Obama vencer a eleição presidencial. Algumas imagens eram meras fotos de telas de TV anunciando a vitória democrata. Outras eram fotos de animadas comemorações registradas imediatamente após o fechamento das urnas. E enquanto multidões reuniam-se em praças e milhões de outras pessoas simplesmente não desgrudavam da TV, muitos passaram a noite das eleições on-line – e eles não estavam sozinhos. Estudantes da Universidade de Navarro, no Texas, postaram um vídeo no YouTube com a reação deles à vitória de Obama. Alguns pulavam e outros gritavam felizes. Outro usuário do YouTube publicou seu brinde a Obama: ele bebeu de uma só vez dois litros de refrigerante. Outros usaram o momento para fazer piada. Um homem de peruca postou uma paródia do vídeo do protesto de Chris Crocker em defesa da cantora Britney Spears. "Deixem McCain em paz", brada o internauta em frente a um lençol. Alguns internautas postaram vídeos de canções improvisadas a respeito das eleições. Um homem ao piano cantou: "Vocês queriam mudança / E é isso que vocês terão / Mas a mudança que vocês verão / Vocês provavelmente se arrependerão". No mundo virtual Second Life, dezenas de simpatizantes de Obama dançaram e comemoraram logo após o anúncio da vitória democrata. A quantidade de visitantes no comitê não-oficial de Obama, no SL, foi tão grande que muitos avatares ficaram de fora da comemoração virtual. A ilha virtual que hospeda o comitê atingiu sua capacidade máxima na noite desta terça-feira. "O longo pesadelo acabou", dizia uma avatar chamada Jordanna Beaumont. Já o comitê não-oficial de apoio ao republicano John McCain, o Straight Talk Cafe, era quase uma cidade fantasma depois do pronunciamento do candidato. Por muitos meses, voluntários democratas e republicanos trabalharam extra-oficialmente no Second Life, recolhendo doações, registrando eleitores, construindo monumentos e distribuindo camisetas e bonés virtuais. Durante todo o período eleitoral, o site apartidário TwitterVoteReport.com agregou posts do micro blog Twitter.com para monitorar os locais de votação e fazer uma estimativa do tempo de espera nas filas de eleitores pelo país. Até o início da noite de terça-feira, pessoas postavam mensagens de, no máximo, 140 caracteres a partir de praças, festas ou de suas casas, por meio de telefones celulares e da Web. "Esta noite, havia notícias de pessoas de todo o mundo aqui em Biltmore (Arizona)", postou o internauta luv2shoppe, em Phoenix, local de onde a equipe de McCain acompanhou as apurações. "Foi quase uma experiência, apesar de os resultados terem sido decepcionantes." "A quatro quarteirões do Grant Park, em Chigado", postou jordanlevy do outro lado do país. "Aqui está uma loucura." O próprio Obama, cuja campanha adotou o poder das redes on-line desde as primárias contra Hillary Clinton, saudou seus simpatizantes virtuais com uma mensagem, enviada por e-mail, momentos antes de subir ao palco em Chicago para o discurso da vitória. O e-mail de agradecimento foi enviado a todos os que se cadastraram no site oficial do democrata. Os que estavam on-line naquele momento receberam a seguinte mensagem: "Estou indo para o Grant Park para falar a todos que estão lá, mas eu quero escrever antes para você. Nós acabamos de fazer história. E eu não quero que você se esqueça de como nós fizemos isso. Você fez história a cada dia durante esta campanha – cada dia que você bateu em portas, fez uma doação ou falou a sua família, amigos e vizinhos sobre por que você acredita que esta é a hora da mudança." Blogueiros que postaram sobre os resultados em tempo real mantiveram seus comentários depois da vitória de Obama. A blogueira liberal Sara K. Smith, do Wonkette.com, que acompanhou a eleição com olhos críticos, instruía seus leitores a levantar "um brinde aos seus amigos republicanos". "Não faz muito tempo que vocês (liberais) estiveram no lugar deles, e lembrem-se de quanto isso doeu", escreveu Sara. Já os blogueiros conservadores mantiveram suas reações contidas e educadas. Carol Platt Liebau, do Townhall.com, postou: "Antes de tudo, somos americanos e, por essa razão, desejo a Obama saúde e felicidade. É até possível desejar sucesso a eles (democratas), desde que esse sucesso esteja de acordo com as melhores tradições americanas de liberdade, virtude e prosperidade." Mas nem todos foram tão cordiais. Na noite de terça-feira, a página de John McCain na Wikipedia foi atacada com ofensas racistas em letras vermelhas gigantes. Os ataques foram removidos rapidamente da página e, na manhã desta quarta-feira, tudo estava como antes do ataque. A candidata a vice Sarah Palin pode não ter vencido nas eleições, mas ficou popular como boneca. A Cabbage Patch Dolls criou quatro bonecos inspirados nos candidatos para um leilão beneficente na internet. De todos, o que alcançou o maior lance foi a boneca inspirada em Sarah, com US$ 19 mil. Os bonecos de Obama, McCain e Joseph Biden saíram por US$ 8.400, US$ 6 mil e US$ 3.500, respectivamente. 