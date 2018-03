Murray conquista o Masters de Montreal e é o 2o do ranking

Um dia após assumir a segunda colocação do ranking no lugar de Rafael Nadal, Murray fez uma partida aguerrida e esgotou seu alto adversário em 2 horas e 42 minutos sob um sol escaldante.

Foi a quinta vitória de Murray na temporada, a qual fez dele o primeiro britânico em 128 anos a erguer o trofeu canadense.

O êxito foi um início perfeito na temporada norte-americana em piso rápido para o escocês de 22 anos, que voltou à ação depois de sua derrota para Andy Roddick na semifinal de Wimbledon.

Del Potro, saindo de uma vitória em Washington na semana passada em uma sequência de 10 partidas sem derrotas, fechou um primeiro set disputado em um tiebreak de 7-4.

Mas Murray, que passou duas semanas na Flórida treinando para as condições difíceis de Montreal, não cedeu aos golpes poderosos de Del Potro, igualando o placar com um tiebreak de 7-3 no segundo set.

O argentino e sexto cabeça-de-chave não tinha mais nada a oferecer no terceiro set, e Murray partiu para o ataque contra seu adversário enfraquecido, obtendo duas quebras e abrindo uma dianteira de 4-0 antes de encerrar a partida com um enfático ace.