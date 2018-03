Museu da diversidade reabre na República As comemorações do Mês do Orgulho LGBT e da Parada Gay começam nesta sexta-feira, 31, com a reabertura do Museu da Diversidade, Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade Sexual, na Estação República, no centro de São Paulo. O espaço, que ficou fechado dois meses para reforma, exibe a exposição Crisálidas, da fotógrafa Madalena Schwartz (1921-1993).