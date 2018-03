Museu londrino recria trincheiras da 1a Guerra Mundial

"Terrible Trenches" (terríveis trincheiras), baseado na coleção de livros infantis "Horrible Histories" ("Saber Horrível" no Brasil), dá uma visão educativa e um tanto bem-humorada da vida de um soldado nas trincheiras do Front Ocidental durante a guerra "feita para pôr fim a todas as guerras", ocorrida entre 1914 e 1918.

A exposição é a melhor forma de saber (em Londres) sobre a vida nas trincheiras depois que Harry Patch - o último britânico a sobreviver a elas - morreu em julho, levando para o túmulo suas horríveis lembranças pessoais.

"Podemos oferecer as coisas reais e as experiências reais que os livros não podem dar", disse Ann Carter, chefe das exposições no museu londrino. "Podemos dar vida a isso."

Os visitantes podem se vestir com uniformes britânicos ou alemães, deitar-se em um beliche de abrigo antiaéreo e tocar o "gongo do gás" usado para advertir sobre os ataques de gás mostarda, fosgênio ou cloro, assim como descobrir de que forma óleo de baleia e jornais eram usados para evitar a ulceração produzida pelo frio e tratar braços e pernas quebrados.

A exposição também aproveita muito do humor negro das trincheiras, onde as piadas eram uma das poucas maneiras de aliviar a tensão dos jovens soldados que se deparavam com a morte por todos os lados, enquanto enfrentavam piolhos, ratos, corpos, barragens de artilharia, franco-atiradores e o temor de uma ofensiva iminente.

"Queremos estimular a visita de mais famílias", disse Carter à Reuters esta semana. "O humor é uma parte da guerra e ele envolve mais as pessoas."

A exposição termina com uma nota sombria, com imagens de vídeo retiradas do arquivo do museu mostrando soldados subindo pela borda de uma trincheira. Enquanto os visitantes observam, o som de um gongo de gás vem das trincheiras como um acompanhamento macabro para a realidade difícil da guerra de trincheira.

Carter disse que a exposição foi uma das aberturas de maior sucesso da temporada dos museus de Londres.

A exposição tem como objetivo atingir crianças entre 8 e 12 anos e os grupos escolares têm entrada gratuita.

"Terrible Treches" segue em Londres até 31 de outubro de 2010.