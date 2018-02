Museu monta réplica de dinossauro carnívoro de 6 metros no Rio A primeira montagem do esqueleto de um dinossauro carnívoro de grande porte feita no país foi apresentada nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. A réplica, de quase 6 metros, representa um "Angaturama limai", que viveu há 110 milhões de anos no Nordeste do Brasil.