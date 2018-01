Música em celulares pode não ter tanto apelo Depois do sucesso da dobradinha iTunes-iPod, e dos anúncios de empresas como Nokia, Sony Ericsson e Samsung apostando em serviços de venda de arquivos, seria de se esperar um otimismo em relação à comercialização de arquivos musicais diretamente para dispositivos multimídia, certo? Nem tanto, segundo uma pesquisa divulgada pela consultoria Entertainment Media Research. A empresa elaborou uma pesquisa junto com o escritório de advocacia Olswang, entrevistando 3 mil pessoas no Reino Unido sobre suas expectativas quanto a baixar músicas para celulares-tocadores digitais, e descobriu que o apelo de baixar canções por redes celulares não é tão forte como se imaginava. A pesquisa apontou que apenas 11% dos consumidores adquire músicas pagas para o celular, e só metade deles mostrou interesse em baixar canções numa pesquisa similar feita um ano atrás. Apenas 25% das pessoas afirmaram estar interessadas em downloads móveis, mas só 4% disseram que certamente começarão a baixar músicas em celulares no futuro. A má notícia para as operadoras de telefonia e provedores de serviços focados em redes móveis é que 44% disseram não ter interesse em downloads móveis e 36% preferem baixar músicas em seus computadores pessoais. O estudo questiona, portanto, as conclusões de estudos anteriores de consultorias como a IDC e a NPD Group, que previam um aumento significativo no consumo de mídia por meio de redes móveis.