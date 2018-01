Música embala o futuro dos games

A E3, a maior feira de games do planeta, que foi realizada semana passada em Los Angeles, mostrou que os jogos casuais, especialmente os de música, são, pelo menos por algum tempo, o futuro da indústria. Os games de música, que depois do sucesso de Guitar Hero e Rock Band viraram verdadeira febre entre os jogadores (incluindo gente que nunca tinha jogado videogame), roubaram a cena. As continuações de ambos os jogos causaram furor. Guitar Hero IV traz um modo de composição musical enquanto Rock Band 2 terá em seu setlist uma nova música da banda Guns n’ Roses, que escolheu o game para lançar o novo trabalho, em produção há mais de 15 anos. Com sua popularidade, esses games estão sendo a salvação da indústria da música, que vive tempos difíceis. O principal lançamento musical da feira foi Wii Music, da Nintendo. Criado por Shigeru Miyamoto, o "pai" de Super Mario, o jogo simula uma verdadeira orquestra de instrumentos usando apenas o controle do Wii. É possível até reunir uma banda própria, que pode tocar de música clássica a jazz, passando pelo rock e, pasmem, até esquisitos concertos de latidos de cães... Os jogos nostálgicos, baseados em personagens consagrados e até mesmo no visual e jogabilidade de antigamente, mostraram sua força na E3. Street Fighter 4, continuação direta do jogo de luta que reinou na década de 1990, voltou com tudo, com gráficos tridimensionais e jogabilidade 2D, igualzinho ao clássico Street Fighter 2. O maior choque foi com Megaman 9. O game é uma homenagem direta ao estilo de jogo hardcore e gráficos quadriculados dos anos 80. Difícil e estiloso, o jogo tirou o fôlego de muitos jogadores. Outra marca da feira foi a disseminação dos jogos multiplataforma. Em vez de arriscar todas as fichas em um único console de videogame, as produtoras de jogos estão interessadas em oferecer seus games para o maior número de jogadores possível. Para isso, jogos que antes eram exclusivos de uma plataforma, como Final Fantasy XIII, para PS3, apareceram também no concorrente Xbox 360. A idéia é fazer um lançamento rentável para empatar os pesadíssimos custos de produção dos games de nova geração. Praticamente todas as grandes empresas produtoras de jogos, como EA, Ubisoft, Konami e Capcom, estão apostando nessa estratégia de diversificação para continuar no mercado. Se não for bancado diretamente pela empresa fabricante do console, como no caso de Gears of War 2 para Xbox 360 ou God of War 3 para PS3, a exclusividade não faz mais sentido. A busca pelos jogadores casuais, os responsáveis pela liderança da Nintendo no mercado de games, foi outra marca da E3 2008. A Microsoft mostrou mostrou sua versão dos Miis, os pequenos avatares que são um dos recursos mais legais do Wii. A Sony, com o inusitado Little Big Planet, vai mais além: ela espera que os jogadores façam e compartilhem as fases do jogo, em uma crescente comunidade colaborativa. A Nintendo, no topo do mercado, se esforça para continuar líder. Com uma nova versão do cultuado Wii Sports, e um novo acessório, a empresa espera cativar ainda mais jogadores. Veja mais destaques da E3