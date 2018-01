4

HP Envy 14 Beats Edition y

A configuração deste notebook (Core i5, 4GB de RAM e 500 GB de HD) promete "qualidade de som de estúdio". O fone tem a grife Beats Solo by Dr. Dre. Bonitão, tem tela de 14" e é feito em alumínio preto.

Preço y R$ 6 mil

Caneca Napster y Quem tem saudades do bom e velho Napster pode suprir a falta com esta caneca. Feita em porcelana, ela tem 300 ml e pode ir no microondas.

Preço y R$ 18

Onde encontrar y www.idealshop.com.br

Almofada boombox y Quem gosta de um batidão vai adorar essa almofada. Ela tem o mesmo tamanho (60 x 34 cm) dos aparelhos carregados nos ombros pelos pioneiros do hip hop.

Preço y R$ 85,90

Onde encontrar y http://loja.imaginarium.com.br

Sony Genezi GTX y Docks são caros no Brasil, mas este faz valer o preço. Por isso, o Genezi GTX é uma boa opção, com bom som e entradas para iPod, iPhone, USB e auxiliar. Pesa 12,5 kg e tem duas alças de transporte.

Preço y R$ 799