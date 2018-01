Músicas da loja online do Uol não tocam em iPods O portal Uol estreou nesta semana a sua loja de venda de músicas Uol Megastore. Prometido há alguns meses, o novo serviço só não teria entrado no ar por conta de negociações com as gravadoras. A loja usa um sistema de créditos pré-pagos para a compra de canções, que podem ser adquiridos por meio de boleto bancário ou cartão de crédito. É possível comprar arquivos individuais, a um preço médio de R$ 2,90 ou então álbuns completos. Não é preciso ser assinante do portal para comprar as músicas, que são baixadas no formato WMA com tecnologia de proteção de direitos autorais, o que impede a pirataria dos arquivos e cria restrições para a cópia em pen drives. Os artistas e canções estão organizados por ordem alfabética ou por estilo. O site também traz uma lista de alguns aparelhos compatíveis com o serviço, que exclui os iPods da Apple (incompatível com o formato WMA com proteção de direitos autorais). Meandros A loja, no entanto, não descarta completamente os donos de tocadores da Apple. Mesmo dentro do F.A.Q da loja, há uma descrição de como colocar sua música dentro de um iPod: basta queimar um CD musical e depois converter de novo as músicas para um formato reconhecido pelo tocador, como MP3 ou o AAC. Fácil, não?