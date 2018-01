Músicas do Napster poderão ser baixadas direto no celular

A maior operadora de telefonia celular dos Estados Unidos, AT&T, anunciou nesta segunda-feira, 22, que vai oferecer downloads de músicas digitais do Napster para celulares, ampliação de um serviço já existente. Veja também: Napster volta à cena oferecendo música sem download Apple reduz preço de músicas sem proteção Usuários da AT&T já podem transferir músicas do Napster do computador para o celular, mas agora poderão baixar direto no aparelho. O pacote com cinco músicas custará US$ 7,49 - arquivos individuais serão vendidos por US$ 1,99. O serviço estará disponível em novembro. A Apple, que lidera o mercado de música digital, vende canções por US$ 0,99. O mesmo preço é praticado pela Sprint Nextel, a terceira maior operadora americana. O diretor de conteúdo exclusivo da AT&T, Rob Hyatt, admite que seu preço é mais caro que o das operadoras rivais. Mas diz que, ao mesmo tempo que isso pode afastar alguns clientes, deve atrair jovens fãs de música que querem fazer compras espontaneamente. "Eles não ligam para preço", afirmou por telefone à Reuters. De acordo com a empresa de pesquisas IDC, cerca de 10 milhões de americanos devem fazer download de 70 milhões de músicas em 2007. Em 2011, a expectativa é que 44 milhões de pessoas dos Estados Unidos baixem músicas direto no celular. A AT&T não divulgou em que celulares o serviço do Napster estará disponível. A única certeza é que não funcionará no iPhone, da Apple, que só aceita transferências da loja virtual iTunes e não permite downloads.