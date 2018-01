Músicas dos Beatles ganham versão para game 'Rock Band'

As canções do grupo britânico The Beatles servirão de base para um novo videogame que será lançado pela companhia MTV Games no próximo ano, informou hoje a empresa. O novo produto interativo fará parte da série "Rock Band" que a empresa MTV Networks, filial da companhia Viacom, lançou ao mercado no ano passado em versões para PlayStation, da Sony, e Xbox360, da Microsoft, e este ano para o Wii, da Nintendo. Neste tipo de jogo, os controles simulam instrumentos musicais e permitem aos participantes interpretar músicas de algumas das bandas de rock mais populares. O lançamento do novo game, que será desenvolvido pela companhia Harmonix, filial da MTV, é fruto de um acordo entre as empresas e a Apple Corps, fundada pelos Beatles em 1968 e encarregada de tramitar todos os assuntos relacionados com seu amplo catálogo musical. Paul McCartney e Ringo Starr, os dois únicos sobreviventes do grupo, assim como Yoko Ono e Olivia Harrison, representando John Lennon e George Harrison, contribuíram para a criação deste novo jogo interativo. "O projeto é uma idéia divertida que amplia a atração dos Beatles e de sua música", afirmou McCartney em comunicado de imprensa. Ringo Starr também elogiou a iniciativa, que permitirá, em sua opinião, que o legado musical do grupo encontre "sua progressão natural no século XXI através do mundo da computação". Todos os envolvidos no projeto ressaltaram ainda que permitirá a novas gerações de fãs do pop conhecer e desfrutar a música da banda britânica, e representa "uma celebração do legado indestrutível dos Beatles", segundo Alex Rigopulos, co-fundador e executivo-chefe da Harmonix.