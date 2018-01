Músicas em celulares movimentarão US$ 32 bi em 2010 Os gastos mundiais de usuários de telefones celulares com músicas para seus aparelhos alcançarão US$ 13,7 bilhões neste ano, segundo previsão da empresa de pesquisas Gartner. De acordo com uma projeção, a demanda por canções específicas para telefones com funções multimídia fará com que este valor bata na casa dos US$ 32,2 bilhões até 2010. Segundo o Gartner, os fatores que favorecem essa tendência são a personalização e o entretenimento dos usuários, associados à comodidade de consumir as canções em trânsito, favorecendo as compras por impulso. O movimento, ainda segundo a empresa, acontecerá mesmo com a concorrência de outros tipos de aparelhos dedicados que tocam músicas em formato digital e apesar do desafio das operadoras de telecomunicações de oferecer este tipo de serviço aos clientes.