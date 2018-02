Músico mexicano é morto a tiro em noroeste dominado pelo tráfico

Aldo Sarabia, que tocava tuba na banda, foi declarado desaparecido na semana passada.

Trata-se do mais recente de uma série de assassinatos e supostos massacres no México nas últimas semanas e meses, que eclipsaram a iniciativa do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para direcionar a atenção pública para as reformas econômicas e não para os episódios de violência.

O caso está sendo investigado como homicídio, informou uma fonte do escritório da promotoria do Estado de Sinaloa à Reuters, sem dar maiores informações. O corpo de Sarabia também exibia sinais de espancamento, relatou a mídia local.

“Aldo, embora estejamos arrasados por sua perda, a vida nos obriga a ser fortes e encontrar consolo nos momentos lindos que vivemos com você”, declarou a banda em um comunicado publicado em seu Twitter.

Sinaloa é o berço da cultura do tráfico de drogas mexicano e terra natal de Joaquin "El Chapo" Guzmán, o chefe de cartel mais procurado do mundo até ser capturado em fevereiro, também em Mazatlán.

Os músicos, muitos dos quais ganham dinheiro escrevendo “narcocorridos”, canções que exaltam o poder e as proezas de chefões locais do tráfico, são mortos com frequência no norte do México.

(Por Anahi Rama e Lizbeth Diaz)