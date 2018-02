Músicos e fãs lamentam morte de Champignon pelo Twitter

"Tristeza não tem fim. Dessa vez foi-se o Champignon, baixista talentosíssimo do Charlie Brown Jr. RIP. Mais uma baixa no Pantheon do RockBR", disse o cantor Ritchie em seu perfil. O cantor Junior Lima, que conhecia Champignon pessoalmente, se manifestou pela rede social ainda de madrugada. "Acordei agora com a noticia do Champignon! Estou em choque! Perdi mais um irmão! Não estou conseguindo acreditar!", publicou.

Diversos fãs também deixaram seus recados nas redes sociais, demonstrando surpresa pela morte repentina do baixista. "Chocada! Como se não bastasse o Chorão, agora tem o Champignon pra dizermos adeus! Que tristeza!", escreveu Andréia Pontes, também no Twitter.

O corpo de Champignon, de 35 anos, foi achado em sua residência no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista. Vizinhos do baixista chamaram a polícia assim que ouviram um disparo por volta de 0h30. Quando chegaram ao apartamento de Champignon, a PM e o SAMU encontraram o músico morto com um tiro na boca. O caso foi registrado no 89º DP (Portal do Morumbi).