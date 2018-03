Mutirão do coração acontece amanhã na Estação Sé

Entre as 6h e as 18h, a campanha espera avaliar cerca de 20 mil paulistanos. No mutirão, nutricionistas farão o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e a medição da circunferência abdominal, além de uma avaliação e orientação nutricional voltada à saúde do coração. A consulta será gratuita e, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, não é necessário um agendamento prévio.

No último ano, as doenças cardíacas foram responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas no País: 308 mil pessoas faleceram em decorrência de enfartes e acidentes vasculares cerebrais (AVC), segundo informações do movimento. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam ainda que 38 milhões de brasileiros com mais de 20 anos estão acima do peso e, desse total, 10 milhões são considerados obesos.

"Com pequenas atitudes, como não fumar, fazer uma atividade física regular e comer mais frutas e verduras, podemos reduzir em até 80% o risco de doenças cardiovasculares", afirma Elisabete Almeida, coordenadora do "Ame o Coração". A ação desta terça está restrita à cidade de São Paulo, mas a campanha criou um site onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre doenças cardíacas: www.ameocoracao.com.br.