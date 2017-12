Mutirão retira 70 t de lixo da represa Guarapiranga Cerca de 120 pessoas, entre voluntários e equipes da Sabesp e da Prefeitura, participaram nesta manhã de um mutirão de limpeza na represa Guarapiranga, na zona sul da capital paulista. A ação percorreu cerca de dez quilômetros, extensão entre a foz do córrego São José e as comportas da barragem no bairro do Socorro. O mutirão contou com a presença do prefeito Gilberto Kassab, que ajudou a coletar o lixo entre 9h e 10h. Segundo informações da subprefeitura da Capela do Socorro, desde quarta-feira, quando começaram os trabalhos, foram retiradas cerca de 70 toneladas de lixo. Só nesta amanhã, foram oito toneladas. A operação utiliza quatro caminhões, três barcos, duas máquinas retroescavadeiras e 20 contêineres para colocação do volume recolhido. O mutirão acontece no local até o próximo dia 21 e é uma parceria entre a Prefeitura e a Sabesp com apoio de ONGs, dos Escoteiros e de comunidades locais da Capela do Socorro. Além da retirada do lixo das margens, o mutirão também distribuiu sacos de lixo e folhetos explicativos aos moradores da região.