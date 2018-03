Mutirão vai acelerar emissão de documentos para ganenses

A decisão foi tomada nesta segunda-feira, 21, por representantes de quatro ministérios do governo federal (Justiça, Relações Exteriores, Trabalho e Desenvolvimento Social e Combate à Fome), duas secretarias do governo do Estado (Justiça e Trabalho e Desenvolvimento Social) e do município de Caxias do Sul, em reunião comandada pelo prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT).

A Polícia Federal deve receber já nesta terça-feira, 22, o pedido de refúgio dos 50 ganenses que estão na fila de espera. Com o protocolo, eles poderão pedir a emissão da Carteira de Trabalho. Graças à mobilização, não precisarão esperar 20 dias pelo documento, mas apenas cinco.

Ao mesmo tempo, encaminharão seus nomes e habilitações ao Sistema Nacional de Emprego para tentar preencher demandas que venham a ser apresentadas por empregadores nas próximas semanas.

Dos 1.132 ganenses que ficaram no Brasil após desembarcarem com visto de turista para a Copa do Mundo, 380 viajaram a Caxias do Sul para apresentar pedido de refúgio. Outras centenas estão em Criciúma (SC) e São Paulo. Nem todos os que foram para a cidade gaúcha obter documentos ficaram. A maioria foi para outros municípios em busca de trabalho.

Um grupo de cerca de 100 pessoas ainda está abrigado no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, disponibilizado pela Igreja Católica. Metade já tem documentos e espera por ofertas de emprego. A outra metade será atendida pelo mutirão.