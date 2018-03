Mylan comprará ativos da Abbott em negócio de US$5,3 bi

O acordo dá à Mylan uma grande variedade de marcas da Abbott com vendas anuais de quase 2 bilhões de dólares nesses mercados, incluindo o remédio para dor Brufen e a vacina para gripe Influvac.

O negócio também foi estruturado para ajudar a Mylan a reduzir sua conta de impostos ao mover seu endereço fiscal para fora dos Estados Unidos, uma prática conhecida como inversão fiscal e que se tornou popular entre as companhias de saúde.

Sob o acordo, a Abbott vai transferir os ativos - hoje vendidos na Europa, Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia - para uma nova companhia de capital aberto na Holanda, que também incluirá o negócio já existente da Mylan.

A Abbott vai receber 105 milhões de ações da empresa combinada, ficando com uma fatia de cerca de 21 por cento, avaliada em 5,3 bilhões de dólares com base no preço de fechamento da Mylan na sexta-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Reuters tinha noticiado na sexta-feira que a Mylan estava em conversas avançadas para comprar um portfólio multibilionário de produtos da Abbott.

O negócio dá à Mylan um portfólio de mais de 100 produtos farmacêuticos especiais e marcas genéricas em cinco áreas terapêuticas.

(Por Shailesh Kuber)