MySpace bloqueará criminosos sexuais O site de relacionamentos MySpace, que pertence à News Corp, anunciou que adotará um sistema para identificar e bloquear o acesso de criminosos condenados por abusos sexuais ao serviço. A medida tem por objetivo evitar o assédio ao público jovem, composto por jovens e adolescentes que freqüentam o site. A tecnologia utilizada é a da empresa Sentinel Tech, que cruzará dados de usuários do MySpace com um banco de dados de pessoas com antecedentes criminais em crimes sexuais. De acordo com o MySpace, existem 550 mil registros de pessoas condenadas por abusos sexuais nos EUA.